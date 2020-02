Coronavirus-Ticker: Der erste bestätigte Fall im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich hat sich gemäss Behörden die erste Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt. Der Fall ist die sechste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus in der Schweiz. Betroffen ist eine 30-Jährige, die bis vor einer Woche in Mailand war. Erkrankt ist sie am 24. Februar 2020. Seit heute Donnerstagnachmittag liege ein erster positiver Test des für den Kanton Zürich anerkannten Labors am Institut für medizinische Virologie der Universität Zürich vor.

Die Bestätigung weiterer Tests sowie des nationalen Referenzlabors in Genf stehe noch aus. Die Patientin ist im Stadtspital Triemli hospitalisiert. Enge Kontaktpersonen seien bereits in Quarantäne, weitere mögliche Kontaktpersonen werden noch abgeklärt.

Noch keine Ansteckung in der Schweiz

Gemäss Angaben des Bundes hat sich noch niemand auf Schweizer Staatsgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Die bisher positiv getesteten Personen hätten sich alle in den vergangenen Wochen in Italien angesteckt. «Das kann sich jedoch rasch ändern», sagte Pascal Strupler, Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG), am Donnerstagnachmittag vor den Bundeshausmedien. Bund und Kantone setzten alles daran, mögliche Folgen möglichst kleinzuhalten.

Laut Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten im BAG, ist die Beunruhigung in der Bevölkerung stark angestiegen. Das zeigten die zahlreichen Verdachtsfälle. Er danke allen Personen, die in der aktuellen Situation «ruhig Blut bewahren», und appellierte an die Bevölkerung, nur dann einen Arzt aufzusuchen, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Ansteckung gross sei.