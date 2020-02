So reagiert das Oberland auf das Virus

Bereits am Dienstagabend kam es in der Migros in Wetzikon zu leeren Regalen. Ausverkauft waren Handdesinfektionsmittel. Der Grund: Lieferunterbruch.

Wie die Migros auf Anfrage am Mittwochvormittag bekannt gibt, registriert sie derzeit eine erhöhte Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs (sowohl bei Leshop als auch in den Supermärkten). Am stärksten sei das Wachstum im Tessin. Zuoberst auf dem Einkaufszettel stehen Konserven, Eier, Käse und Babynahrung. «Von einem Engpass oder von Hamsterkäufen kann aber noch keine Rede sein, die aktuellen Entwicklungen werden selbstverständlich in die weitere Planung der Warenbeschaffung miteinbezogen», sagt Sprecher Marcel Schlatter.

Die Migros habe bereits vor drei Wochen einen Krisenstab eingesetzt und stehe in einem sehr engen Austausch mit dem Bundesamt für Gesundheit. «Wir nehmen die Situation sehr ernst. Allerdings gilt es bis jetzt keine Massnahmen umzusetzen, die über jene der Grippeprävention hinausgehen: Gründliches, regelmässiges Händewaschen und in die Ellenbeuge niessen oder husten», sagt Schlatter.