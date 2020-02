Coronavirus-Ticker: Menschen in der Region legen vermehrt Notvorräte an

Am Donnerstag, 27. Februar, gastiert der Hockeyclub GDT Bellinzona in Wetzikon zur dritten Folge des Halbfinal-Playoffs. Dass bei Gästen aus dem Tessin eine gewisse Coronavirus-Bedrohung mitschwingt, liegt derzeit auf der Hand. Der EHC Wetzikon will sich nach Auskunft seiner Medienstelle aber vorerst nicht zu übereilten Massnahmen hinreissen lassen. Es sei schwierig, als lokaler Eishockeyclub das Gefahrenpotenzial beurteilen zu können, sagt Mediensprecher Sam Urech. «Deshalb halten wir uns an die Empfehlungen des Verbandes.»

Dieser sieht momentan als allfällige Sofortmassnahme vor, den Spielort zu verlegen – was beim vorliegenden Duell nur bei einem allfälligen vierten Spiel zum Thema würde - oder ein Spiel ohne Fans durchzuführen. Davon will der EHC Wetzikon vorerst absehen und sich damit ans grundsätzliche Fazit des Verbandes halten, das da lautet: «Wir müssen vorbereitet sein, nicht jedoch in unnötige Panikmache verfallen.» Urech fügt an: «Sollten sich die Empfehlungen verschärfen, müssten wir darauf reagieren.»