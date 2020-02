Viola Amherd weibelte in Volketswil für mehr Frauen in der Armee

In Volketswil geben sich die Bundesräte die Klinke in die Hand. Nach Ignazio Cassis (FDP) im vergangenen Jahr, sowie Alain Berset (SP) und Simonetta Sommaruga (SP) in den Vorjahren, sprach am Montagabend Viola Amherd (CVP) am Offenen Frauenpodium in der Bauarena.



Seit 2019 leitet die Walliserin das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS. Damit ist die Bundesrätin die erste Verteidigungsministerin der Schweiz.