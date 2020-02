Grosse Solidarität mit Brandopfern - schon 12'000 Franken gespendet

Die Solidarität mit der vom Brand des Bauernhauses Koppach in Uster betroffenen Familie Frigo-Künzi und dem ebenfalls im Haus wohnhaften Landwirt ist gross. In weniger als 24 Stunden gingen auf dem Spendenkonto über 10'000 Franken ein, wie die Betreiber der Online-Plattform GoFundMe in einer Mitteilung schreiben. Die Spendenkampagne hatten die Pferdebesitzer des angrenzenden Reiterhofs am Montagmorgen gestartet.

Bereits am Montagabend waren 2400 Franken auf das Konto eingezahlt worden. Am frühen Dienstagnachmittag waren es dann bereits knapp 12'000 Franken, die 92 Personen aus Solidarität mit den Opfern des Brandes spendeten. Dem Spendenziel von 50'000 Franken rückt man quasi im Minutentakt näher.

Wer die Opfer des Brandes ebenfalls finanziell unterstützen möchte, findet die Solidaritätskampagne auf GoFundMe.