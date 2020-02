Effretikon erneut im Visier von Sprayern

Verzierung wäre wohl etwas viel gesagt. Der neuste Farbanstrich in der Unterführung Rosenweg von Effretikon lässt an seinem künstlerischen Gehalt Zweifel aufkommen. Vielmehr prangen die schwarzen Sprayereien an den Wänden, welche die Namen einschlägiger Fussballclubs wiedergeben. Weitere Graffiti finden sich am Trittliweg und an der Schlimpergstrasse sowie auch in privaten Gärten oder Hauswänden.