Dürntner Hindu-Tempel steht vor dem Aus

«Ich bin sehr traurig, ich bin fix und fertig.» Seit zehn Jahren führt Hindu-Priester Sarahanabavananthan Thandayuthapanikkurukkal Swamygal an der Edikerstrasse in Dürnten den Sri Vishnuthurkkai Amman Tempel. Jetzt bricht dem 61-Jährigen am Telefon die Stimme: Dem Tempel droht aufgrund von ausstehenden Mietzahlungen das sofortige Aus. Rund 38‘000 Franken fordern Ulrich Knöpfli und seine Frau, die beiden Vermieter, von Swamygal.