Am Mittwoch drohen winterliche Strassenverhältnisse

Am Montag wähnte man sich bereits im Frühling. Mit viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 18 Grad war es auch in der Region für die Jahreszeit überdurchschnittlich warm. Der Temperatur-Höchstwert in der Region wurde gestern von Meteo Dübendorf gemeldet. Auf 18,2 Grad stieg am Nachmittag die Temperaturanzeige in der Messtation im Freibad Oberdorf.