Walder Grüne tauen alten Tempo-30-Plan auf

Eine flächendeckende Tempo-30-Lösung in sämtlichen Walder Quartieren. Die Idee ist nicht neu. Bereits vor über zehn Jahren hat der Gemeinderat ein Vorgutachten erstellen lassen. Passiert ist seither wenig. Im letzten Sommer wagten die örtlichen Grünen erneute Annäherungsversuche an das Thema, als sie an der Gemeindeversammlung eine Anfrage stellten.