Vom Berliner «Adlon» in die Grüninger Landbeiz

Konkurrenz belebt das Geschäft. Das hat sich Jan-Uwe Reiss gesagt, als er zusammen mit seiner Partnerin Mirjam Egli das ehemalige Gasthaus Sonnenhof im Grüninger Weiler Bächelsrüti gekauft – und dieses Jahr wieder eröffnet hat.

Der Kulinarik- und Event-Experte will sich in der Gemeinde und darüber hinaus einen Namen machen. Obwohl Grüningen rund 3600 Einwohner hat, weist das historische Städtchen über eine hohe Dichte an Lokalen auf. «Das Dorf hat einen ausgezeichneten Ruf und ist für seine sehr guten Restaurants bekannt. Wir wollen uns in diese Liste einreihen», sagt der gebürtige Berliner.

Einst Stars und Sternchen bekocht

Seine Sporen abverdient hat sich der neue «Sonnenhof»-Inhaber in den 90er Jahren als Sous-Chef im weltbekannten Hotel Adlon in Berlin. Als Küchendirektor einer Cateringfirma habe er in Deutschland auch Staatsoberhäupter, Sportgrössen und Personen aus der Film- und Musikszene bekocht. Der Liebe wegen ist Reiss schliesslich nach Wetzikon gezogen. Im Zürcher Seefeld war er erst im Lokal Razzia und später während drei Jahren als Eventmanager in der Samsung Hall in Dübendorf tätig, wo Konzepte für bis zu 2500 Personen zum Alltag gehörten.

Mit dem «Sonnenhof» beginnt für ihn und seine Partnerin eine neue Ära. Als Reiss das fast 200-jährige Gasthaus 2018 im Weiler Bächelsrüti ausgeschrieben sah, zögerte er nicht. «Wir hatten schon länger den Wunsch, etwas Eigenes im Event- und Gastronomiebereich aufzubauen», sagt er. Bei der Besichtigung des historischen Hauses mit dem rustikalen Charakter nahm diese Idee plötzlich konkrete Formen an. Ihre Motivation: Events in einem beschaulicheren, dafür umso persönlicheren Rahmen anbieten.

Aus alt mach neu

Ein ganzes Jahr hat das Wetziker Paar in die Renovation des Gebäudes und des Gartens investiert. Mit seinem rustikalen Charakter war der «Sonnenhof» einst noch eine typische Landbeiz und ein beliebtes Ausflugsziel. So sind im Restaurant Wanderer, Reiter, Töff-, Velo- und Autofahrer regelmässig eingekehrt.