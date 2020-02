Die Ruine im Drohnenvideo

Am Tag nach dem Brand des Ustermer Bauernhauses im Gebiet Koppach am Rande des Quartiers Oberuster Nossikon wirkt die Gegend bereits wieder idyllisch und ruhig. Ein Pferd zupft an einem Sack Stroh, die Vögel zwitschern. Die Brandruine zeugt allerdings noch von dem tragischen Vorfall am Sonntag. Aus dem, was von den Wänden übrig ist, ragt gelbes Isoliermaterial in alle Richtungen, in der Luft liegt noch immer ein leichter Rauchgeruch.