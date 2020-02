Boxspringbetten im ehemaligen Stall

Von aussen wirkt das Haus von Karin Kessler eher unspektakulär, wie ein gewöhnliches altes Bauernhaus mit Scheune mitten im Weiler Sennhof bei Russikon. Innendrin aber steckt es voller Überraschungen. Ungewöhnlich ist schon, dass das Tenn, wo früher den Kühen das Heu durchgereicht wurde, die Funktion einer Schmutzschleuse übernimmt: Man betritt das Haus durch das alte Scheunentor. Traktoren und Heuballen gibt es hier keine mehr, doch lehnen an der Backsteinmauer in diesem unbeheizten Vorraum alte Bretter wie beim Bauer anno dazumal.

Im hinteren Bereich des Tenns verändert sich plötzlich das Raumgefühl: Der Blick geht bis ganz zum Dachstuhl hinauf. Eine neue Wendeltreppe aus Holz und Metall schraubt sich in die Galerie im ersten Stock, einem Zwischenboden aus massivem Holz. Von dort aus gehts entweder über die Leiter noch einen Stock höher in den leer stehenden Estrich, wo noch ein alter Heukran hängt und antike Skis zur Dekoration am Geländer stehen. Oder dann aber in Kesslers Wohnung und in die beiden Zimmer, die sie an Gäste aus der ganzen Welt vermietet. «Buntekatze» heisst das Bed and Breakfast, das sie und ihr früherer Lebenspartner ins ehemalige Bauernhaus integrierten.

«Wir haben das Haus vor fünf Jahren besichtigt und uns sofort darin verliebt», sagt die 52-Jährige, die zu jenem Zeitpunkt noch in einem modernen Reiheneinfamilienhaus im Thurgau wohnte. «Wir kauften es und höhlten es vom Keller bis zum Dach komplett aus. Unser Ziel war, von der alten Bausubstanz so viel wie möglich zu erhalten, wiederzuverwerten und sichtbar zu machen.»

Eineinhalb Jahre lang dauerte der Umbau insgesamt. Während mehrerer Monate wohnten die beiden in einem Wohnwagen im Garten und arbeiteten abends und an den Wochenenden an der Verschönerung ihres Hauses. «Wir verzichteten während zwei Jahren auf die Ferien. Mein damaliger Partner war Zimmermann, er wusste, was zu tun war. Und so gaben wir Vollgas», sagt Kessler und lächelt. «Und als wir alles heruntergerupft hatten, kamen die Handwerker und machten dort weiter, wo wir nicht mehr weiterkamen.»

Rüstmesser und Spritzsack

Im Erdgeschoss waren die Holzwände mit weissem Täfer verkleidet, das ihnen nicht gefiel. Darunter kamen wunderschöne, wenn auch von den Würmern zerfressene und vom Rauch geschwärzte Holzbohlenwände zum Vorschein. Ähnlich erging es ihnen, als sie an der hinteren Hauswand den Verputz wegschlugen. «Plötzlich stiessen wir auf alte Bollensteine», sagt Kessler. Mit einem simplen Rüstmesser habe sie nach der ersten Grobarbeit noch wochenlang Verputzresten aus dem historischen Mauerwerk gekratzt, um am Ende mit einem Spritzsack aus der Küche neuen Mörtel in den Ritzen zu verteilen. «Als mich der Maurer mit dem Spritzsack in der Hand sah, musste er lachen.»

Wie ein roter Faden zieht sich das Upcycling von alten Baumaterialien heute durch das längst fertig umgebaute Haus. Auf beiden Geschossen stechen nicht nur die Holzbohlenwände ins Auge, sondern auch die restaurierten Holzdecken mit Sichtbalken, und das sogar in den grossen Badezimmern. Eine alte Schiebetüre aus einem Abbruchhaus wurde zur Schlafzimmertüre umfunktioniert, und der massive Esstisch ist genauso aus Restholz gefertigt wie das angebaute Tischchen in der offenen, strahlend weissen Küche.

Sowieso wirkt trotz der alten Bausubstanz im Haus nichts düster, sondern warm, gemütlich und romantisch. Im weissen Gästezimmer kommt man sich dank der elegant gemusterten, elfenbeinweiss schimmernden Tapete vor wie in einem Schlosszimmer – wenn da nicht die Badezimmerwand wäre: Es ist die alte, hölzerne Hausfassade mit den ursprünglichen Stalltüren, die hier ein zweites Leben erhielt. Zum Chalet-Chic passen die alten Seilzüge an den Wänden genauso wie die Stalllampen an den Decken oder der hölzerne Hirschkopf auf der Galerie.

Ausgelassene Partys im Garten

Die Mischung aus moderner und urchiger Eleganz kommt bei den Gästen gut an. Zumal diese nicht auf Stroh schlafen, sondern auf übergrossen Boxspringbetten. «Die Qualität stand für uns auch bei der Einrichtung der Gästezimmer an oberster Stelle. Das trifft auf die Federdecken genauso zu wie auf den Wasserhahn oder den WC-Deckel.»

Es sei damals ihr Traum gewesen, Gäste zu bewirten, erzählt Kessler. «Und auch heute muss ich nicht in die Welt hinausgehen, wenn die ganze Welt zu mir kommt.» Fast immer ist ihr Bed and Breakfast ausgebucht. Letztes Jahr hatte sie Hochzeitspärchen aus Winterthur, Mexiko und Japan zu Gast, und mit Chinesen und Amerikanern hätten sie im Garten schon grosse Partys gefeiert. «Die Chinesen haben sogar für uns gekocht. Sie konnten kein Wort Englisch, aber wir verstanden uns trotzdem.»

Viele Gäste reisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Russikon. «Die meisten wollen nach Zürich und schätzen es, am Abend ihre Ruhe zu haben», sagt Kessler. Sie gilt als Superhost, als erfahrene, sehr gut bewertete Gastgeberin, und hat ab und zu auch Geschäftsleute zu Gast, die länger bei ihr wohnen. Den Umgang mit den Gästen schätzt sie enorm, auch wenn sie mit einigen nur wenig zu tun hat. «Die einen gelangen mit Fragen an mich, die anderen informieren sich im Internet.» Die Zimmertüren sind mit einem Codeschloss ausgestattet, die Gäste können einchecken, wann sie wollen. Eine Putzfrau hat Kessler nicht – die Zimmer putzt sie, wenn sie abends nach ihrem Fulltime-Job als Notfallmanagerin bei der Luftwaffe nach Hause kommt.

Manchmal wird ihr die Doppelbelastung auch zu viel. In solchen Momenten nimmt sie das Gästebuch zur Hand und liest - zum Beispiel den Eintrag, den eine junge Frau letztes Jahr darin hinterlassen hat: «Selten habe ich mich in einem fremden Zimmer so wohlgefühlt.»