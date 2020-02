Schweizer Integrität ade

Die Schlagzeilen in jüngster Zeit in den Medien lassen aufhorchen. Die Crypto-Affäre zeigt einmal mehr den Filz und die Mauscheleien bis in die obersten Instanzen in der Schweiz auf. Lug, Trug und Manipulation haben schon längst skrupellos in Politik, Wirtschaft und leider auch in die Justiz Einzug gehalten.