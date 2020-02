Musik wie im Mutterleib

Wenn in der Schweiz ein Kind viel früher als geplant geboren wird, verbringt es die ersten Monate seines Lebens oft in der Neonatologie und nicht wenige Eltern müssen um das Überleben ihrer Kinder bangen. Obwohl jedes zehnte Kind zu früh geboren wird, gebe es für die Familienmitglieder keine richtige Lobby, sagt Friederike Haslbeck. Das will die die Ustermerin ändern. Sie ist Präsidentin des Vereins Amiamusica und arbeitet am Universitätsspital Zürich als Musiktherapeutin und Wissenschaftlerin.