Selecta-Automat zerstört und ausgeräumt

Wer am Wochenende am Bahnhof Turbenthal vorbeikam, traf dort auf einen unschönen Anblick: Der Selecta-Automat war eingeschlagen und ausgeräumt. Viele Scherben lagen auf dem Boden. Wie die Kantonspolizei am Freitagmittag auf Anfrage sagt, ist der Täter noch nicht gefasst. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung und – weil Waren entwendet wurden – auch wegen Einbruchdiebstahl.

Genauer Tathergang nicht bekannt