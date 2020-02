Hinwiler wollen im Wohnquartier das Tempo drosseln

Häufig kommt es in Hinwil offenbar nicht vor, dass Bürger aus der Gemeinde politisch aktiv werden und Initiative ergreifen. Vielleicht war man ihm Gemeindehaus deshalb so überrumpelt, als man die kürzlich eingetroffene Petition ansprach. «Da haben Sie mich auf dem linken Fuss erwischt», sagte Thomas Mauchle, Leiter der Abteilung Bau und Planung, am Telefon.