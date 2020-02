Wie stehen Sie zur 5G-Technologie?

Geht es nach dem Willen der Telekomanbieter wird schon Ende Jahr schweizweit 5G angeboten. Die Einsprachen und Moratorien verzögern allerdings den Ausbau.

Im Oberland wehren sich in verschiedenen Gemeinden Bewohner gegen geplante 5G-Antennen, wie etwa in Fehraltorf. In Wald hat sich der Verein «Stop 5G in Wald» formiert. Sie sind nicht alleine: schweizweit wird gegen jedes dritte Baugesuch einer 5G-Antenne Einspruch erhoben, wie die Telekommunikationsanbieter Sunrise und Swisscom Ende letzten Jahres bekanntgaben.

