Der Militärflugplatz Dübendorf soll zur Helikopterbasis werden. Diesen Antrag hat der Bundesrat am Donnerstag im Rahmen der Armeebotschaft 2020 veröffentlicht. Die dafür benötigten Bauten werden 68 Millionen Franken kosten.

Mit dieser Botschaft legt er dem Parlament zum zweiten Mal einen vierjährigen Zahlungsrahmen vor. Die geplanten Ausgaben für die Jahre 2021-2024 betragen 21,1 Milliarden Franken. Der aktuelle Zahlungsrahmen beläuft sich auf knapp 20 Milliarden Franken.

15 Milliarden über nächste zehn Jahre

Hintergrund sind Investitionen in Rüstungsgüter von insgesamt 15 Milliarden Franken über die nächsten zehn Jahre hinweg. Diese sollen über das ordentliche Armeebudget finanziert werden. Der grösste Posten ist die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge für 6 Milliarden Franken. Neue Boden-Luft-Raketen werden bis zu 2 Milliarden Franken kosten. Für die Bodentruppen und andere Rüstungsinvestitionen sollen weitere 7 Milliarden Franken ausgegeben werden.

In den Jahren 2021-2024 liegt das Schwergewicht auf dem Schutz des Luftraums, wie der Bundesrat in der Armeebotschaft schreibt. In dieser Zeit sollen die neuen Kampfjets gekauft werden. Zudem müssen Fahr- und Lenkgetriebe der Leopard-Kampfpanzer revidiert werden.

Kostensteigerung wegen Rüstungsprogram

Für den grössten Teil der Kostensteigerung ist das Rüstungsprogramm verantwortlich, das noch zum alten Zahlungsrahmen gehört. Dieses hat ein Volumen von 1,354 Milliarden Franken, fast 500 Millionen Franken mehr als 2019. (sda)