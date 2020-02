Ein neuer Anlauf im Wetziker «Ochsen»

Auf den Punkt 490 Jahre alt ist die erste Erwähnung des «Ochsen» in Kempten in Dokumenten. Auf den Punkt 20 Jahre ist es her, dass der neu gegründete Verein Ochsenkultur kulturelles Leben in diese uralte Beiz brachte. Und pünktlich zu diesen ziemlich runden Zahlen verkündet Pächter Giusi Tauriello Neues aus dem gastronomischen Kemptner Hot-Spot.