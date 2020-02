Im Uschter77 wurden Wachteln ausgesetzt

Die Stadtpolizei Uster musste gestern ins Einkaufszentrum Uschter77 ausrücken. Aber nicht etwa, um einen Ladendieb zu verhaften, sondern um ausgesetzte Wachteln zu bergen. Die dreizehn lebenden Jungvögel seien in der Nacht vom 17. auf den 18. Februar im Einkaufszentrum deponiert worden, schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung. Die Tiere befanden sich in einer mit Löcher versehenen Kartonschachtel, in welcher etwas Futter und Wasser vorhanden war.

Vögel wurden ausgesetzt

Aufgrund erster Erkenntnisse der Stadtpolizei, müsse davon ausgegangen werden, dass die Jungvögel vom Besitzer ausgesetzt wurden. Zurzeit seien verschiedene Abklärungen wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz im Gange. Die Stadtpolizei arbeitet dabei eng mit dem Tier- und Umweltschutz des Kantons Zürich zusammen.

Dem Tierheim übergeben

Die Wachteln wurden dem Tierrettungsdienst vom Tierheim Pfötli übergeben. Dort werde der Gesundheitszustand der Jungvögel geprüft und eine artgerechte Tierhaltung sichergestellt. Die Stadtpolizei sucht nun nach Hinweisen. Personen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 044 944 76 66 zu melden.