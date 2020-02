Gemeinderat Zell will Ende März zu Tempo 20 in Kollbrunn informieren

Über den Baukredit für die Tempo-20-Zone in Kollbrunn hätten die Zeller Stimmbürger eigentlich bereits im Dezember an der Gemeindeversammlung befinden sollen. Doch rund zwei Wochen vor der Versammlung zog der Gemeinderat das Projekt vorerst zurück. Er entschied sich, ein Mitwirkungsverfahren zu starten und die Bürger an einer Versammlung zu orientieren.

In der Regenbogenhalle