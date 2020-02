Dabu Fantastic ausgeschlafen im Uschter77

Durch den grossen Erfolg mit Angelina wurde Dabu Fantastic in der ganzen Schweiz bekannt und berühmt. Ihr neustes Album ist am 7. Februar erschienen und trägt den Namen «Schlaf Us». Ihre Tour startet am 5. März im Salzhaus in Winterthur und wird noch den ganzen Sommer andauern.

Im «Lunchtalk» in der «Lounge TOP77» im Uschter 77 wird Dabu Fantastic unter anderem über das neue Album «Schlaf Us» berichten. Die Ausstrahlung des «Lunchtalk» erfolgt gleichentags auf Tele TOP und auf dem Newsportal züriost.ch. Nach Aufzeichnung der Sendung (zirka 13.00 Uhr) steht Dabu Fantastic für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung

Datum: Montag, 2. März 2020, Einlass ab 11.45 Uhr Dauer: 12.15 – 12.45 Uhr Ort: Uschter77 / Top-Lounge 77, Zürichstrasse 1, 8610 Uster. Es werden Sandwiches offeriert.

Reservieren Sie jetzt Ihren Platz bis spätestens Freitag, 28. Februar 2020, via untenstehendem Formular. Sie erhalten eine Reservationsbestätigung per E-Mail zugesandt.