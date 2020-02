Security patrouilliert auf dem Schulplatz

«Sauforgien, Drogen und Scherben»: Wenn Markus Spengler auf seinem Dorfspaziergang beim Primarschulhaus Schwerzenbach Halt macht, sieht er Sachen, die ihm gar nicht passen.

Jugendliche und junge Erwachsene würden abends und am Wochenende den Pausenplatz in Beschlag nehmen, sich dort zudröhnen und das Areal mit Zigarettenkippen, Wodkaflaschen, Bierdosen und Scherben verschmutzen. Die Problematik habe sich seit vergangenem Herbst verschlimmert, so Spengler: «Jeden Montag muss frühmorgens eine Putzequipe über eine Stunde den Dreck entfernen.»