Modern Fasten in Pfäffikon und Illnau-Effretikon

«Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Helft, wo ihr könnt», heisst es in der Bibel. Vierzig Tage vor dem Tod Jesu – zwischen Aschermittwoch und Ostern – ist traditionsgemäss Fasten angesagt. Karin Reinmüller, Pfarreiseelsorgerin der Katholischen Kirche Pfäffikon, sagt: «In Erinnerung an die Zeit, in der Jesus gelitten hat, galt es, selber achtsamer und spiritueller zu leben, zu verzichten und Bedürftigen etwas abzugeben.»