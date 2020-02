Der Grieche geht, der Inder kommt

Der Umtriebige Grieche Ioannis Kapetanidis hat Maur in seinen elf Jahren als Gastro-Player geprägt: Mit Griechenlandreisen, diversen Anlässen, vor allem aber mit seinem Restaurant «Zum Griech». Seit Januar ist das Lokal in Ebmatingen wegen Umbauarbeiten geschlossen. Nun gibt Kapetanidis bekannt, dass er den Standort in Maur ganz aufgibt.