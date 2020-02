Organisatoren geben erste Namen bekannt

Riesige Welpen – so die direkte Übersetzung der Lausanner Ska-Punk-Band «Huge Puppies», die am Freitag, 17. Juli, das Reeds Festival in Pfäffikon auf der Bühne eröffnen wird. Auf dem Programm, das seit heute Montag auf der Website des Festivals aufgeschaltet ist, sind für diesen Tag noch drei Platzhalter eingefügt. In den nächsten Wochen/Monaten dürften sich diese wohl noch mit etwas namhafteren Künstlern füllen.

Das Programm vom Samstag, 18. Juli, ist hingegen bereits gut gefüllt. Mit «Aza Lineage & The High Tide Band» ist bereits eine Jamaikanerin mit von der Partie. Die Newcomerin wurde in Kingston geboren, nahm mit 16 ihre erste Dub Platte auf und erlangt langsam internationalen Bekanntheitsgrad.

Das Reeds Festival findet vom 17. bis 19. Juli zum vierzehnten Mal am Ufer des Pfäffikersees statt. Der reguläre Vorverkauf startet am Montag, 17. Februar, die limitierte Anzahl Earlybird Tickets zum reduzierten Preis war am 1. Februar innert weniger Stunden ausverkauft. Infos zum Festival und den Acts auf www.reeds-festival.ch.