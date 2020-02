Fussball statt Debatte um Jahresrechnung

Das Interesse an Gemeindeversammlungen hält sich vielerorts in Grenzen. Vor allem an warmen Sommertagen oder während sportlichen Grossveranstaltung bleiben die Säle leer, während wenige Stimmbürger über die Geschicke der Gemeinde entscheiden. Diese Befürchtungen hatte auch der Fällander Gemeinderat bei der Planung der Juni-Sitzung.

Ursprünglich sollten die Fällander Stimmbürger am 17. Juni über die Jahresrechnung abstimmen. Doch am gleichen Abend wird die Schweizer Fussballnationalmannschaft an der EM in Rom gegen Italien spielen.