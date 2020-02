Dolly tanzt dem Männerchor Neubrunn auf der Nase herum

Die Unterhaltungen des Männerchors Neubrunn sind legendär. Da erstaunt es auch nicht, dass die Traberhalle im thurgauischen Bichelsee am Wochenende dreimal gefüllt war. Die lokalen Turnvereine halfen am Freitag- und Samstagabend im Service, am Sonntagnachmittag arrangierten sich die Sänger mithilfe ihrer Frauen selber. Im gut einstündigen Konzert spann der Chor unter der Leitung des Dirigenten Daniel Stamm einen grossen Liederbogen.

«Denn nach einem strengen Winter mit viel Schnee soll nun die Sonne scheinen.»