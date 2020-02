Das muss man über den neuen Gestaltungsplan im Aatal wissen

Ein Coop Bau und Hobby, ein kleiner Supermarkt und viele Parkplätze dazu: Das dürfte die breite Masse am meisten am Grossprojekt der Arealentwicklerin Hiag im Aatal interessieren. Doch jetzt, da der Gestaltungsplan aufliegt, kommen verschiedene Details ans Licht. Das muss man über das riesige Projekt an der exponierten Lage wissen ...