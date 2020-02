ZO-Trophy: Mit David Beckhams Feingefühl lange auf Erfolgskurs

Captainbinde mit Beckham-Porträt

An einem Plauschturnier gelte es positiv zu bleiben und zu motivieren, auch wenn ein Stein missrate, sagt Etienne Lottenbach, Skip von «Curl it like Beckham». Für einen gelungenen Spielzug müsse er jeweils das Können der Mitspieler miteinberechnen. Der Spieler des CC Wetzikon erklärt: «Ein Mitspieler spielt den Stein mit einem Linksdrall. Diesen Meter habe ich im Kopf, wenn ich anzeige, wohin der Stein gespielt werden soll.»

Auf dem im Turnierreglement geforderten Fantasienamen sei er gekommen, weil er früher Fussball spielte und die Präzision sowie das Feingefühl des einstigen Fussballstars von Manchester United und Real Madrid zum Curling passe. Teammitglied Iris Wettstein trug während des Turniers und der Preisübergabe für den vierten Platz eine Captainbinde mit einem Porträtbild von David Beckham.

Der Sieger lädt ein

Auch an der 21. Austragung der ZO-Trophy verlangte es die Tradition, dass das siegreiche Team zu einer Getränkerunde einlädt. Die «Steinherren», die sich vor dem Turnier zweimal zu einem Training trafen um sich ans Eis zu gewöhnen, waren fünf Mal an der Reihe. «Das ist doch schön und gehört zum Curling», findet Hermann.

Der Spielmodus



Ein Team besteht aus zwei Spielern ohne Curling-Erfahrungen und zwei Spielern mit mehr Erfahrungen. «Ohne Curling-Erfahrung» bedeutet, dass der Spieler noch nie als Aktiv-Curler in einem Verein tätig war und in der laufenden Saison erst ein Curling-Turnier bestritten hat.



Die ersten 3 Runden an der ZO Trophy werden über 6 Ends, die 4. und 5. Runde über 8 Ends gespielt. Die ersten 24 Teams qualifizieren sich für die 4. Runde. Die Finalrunde spielen die ersten 12 Teams, welche allesamt preisberichtigt sind. 3 Spiele sind für jedes teilnehmende Team garantiert.



Die diesjährigen Preise wurden gesponsert von:

Volkiland

Outdoorland

Sport Trend Shop

Einkaufszentrum Illuster

Metzgerei Eichenberger

Restaurant Swiss Star

Restaurant Puurehuus

Restaurant Gibswilerstube

Restaurant Rampe in Bubikon

Restaurant Schönthal in Bauma

Restaurant Ochsnen in Uster.