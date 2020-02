«Ich mag es, wenn es ‹chnüttelhärt› ist»

Rika Schneider mag keine Schubladen, keine gesellschaftlichen Korsetts. «Gegen alles, was einengt und festhält, sträubt es sich in mir.» Die 43-Jährige aus Illnau ist ein absoluter Freigeist, ist schon viel herum gezogen, übte zig verschiedene Jobs aus. «Unbewusst wich ich allem aus, was mich dingfest machen könnte», sagt sie. «Ich möchte für das Leben bereit und beweglich genug sein.» Ihr Leben lebt sie entgegen allen Konventionen.