«Da hat es richtig gräbblet»

In der Kinderpraxis von Oskar Baenziger in Wetzikon ist einiges los: Einige Kinder turnen auf den Stühlen im Wartezimmer, andere spielen mit Bauklötzen am Boden und währenddessen klingelt am Empfang im Minutentakt das Telefon. Baenzinger scheint die aufgeregte Stimmung nichts anzuhaben. Er steht mit blauem Poloshirt, weisser Hose und seiner runden, schwarzen Brille mitten im Raum und strahlt Ruhe aus. Als er für das Gespräch in sein Büro bittet, sagt er: «So ist das jeden Tag bei uns, das ist ganz normal.»