Erotische Gelüste in der Kirche

Rote Ballone in Herzform säumen an diesem Abend den Weg über die letzten Stufen zum Kirchentor. Im Innern erstrahlt die Kanzel in purpurnem Licht. Davor kontrastieren die in warmem Weiss leuchtenden Kronleuchter das Bild. Es fehlen nur noch Bässe, die durch das Gewölbe wummern und man würde sich in einem schicken Nachtclub wähnen. Ein nicht unpassendes Ambiente, um den Valentinstag, den Tag der Liebe, der Beziehung oder vielleicht doch des Schenkens, zu zelebrieren.