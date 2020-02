Mehr Mitsprache bei der Menüwahl

Das Team der Stiftung Wagerenhof in Uster will den Bewohnerinnen und Bewohnern ein liebevolles Zuhause bieten. Dazu gehört, dass sie «möglichst autonom und selbstwirksam über ihr Leben entscheiden können», erklärt Andreas Dürst, Gesamtleiter der Stiftung. Diese Autonomie soll in allen Lebensbereichen möglich sein, so auch beim Essen.