«Die Tösstaler Kundschaft braucht kein Statussymbol»

Martin Stammbach ist kein Mann des Smalltalks. Er kann aber von fachlichen Details schwärmen und macht den Eindruck, dass er weiss, was er will: Selbständig in ein Gewerbe einsteigen, das hartes Brot bedeutet. Im Januar 2020 hat er die Huebwies-Garage in Wila übernommen. Er ist «ausgebildet für alles, was vier Räder hat». Sein Vater baute ab 1984 die Garage auf, sein Grossvater war Landwirt.

Geringe Reichweiten bei Elektorautos