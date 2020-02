«Tomris» bringt Wind, Blitz und Donner

In der Nacht und am Freitagmorgen bleibt es vorerst noch windig und teils nass. Im Laufe des Tages folgt dann aber eine allmähliche Wetterberuhigung. Auf der Alpennordseite bleiben auch tagsüber viele Restwolken präsent, vor allem in der Westschweiz nehmen die sonnigen Auflockerungen aber immer mehr zu.

Mildes Wochenende

Nach dieser doch recht turbulenten Woche verläuft das Wochenende wettertechnisch ruhig. Nach gebietsweise Nebel am Samstagvormittag kommen wir in den Genuss von viel Sonnenschein mit lediglich ein paar Schleierwolken.

Auch der Sonntag bringt neben hohen Wolken nochmals recht sonniges Wetter, wie meteonews in einer Medienmitteilung schreibt. Dazu erreichen uns mit etwas Südwestwind ausgesprochen milde Luftmassen.