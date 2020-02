Gedenktafel und Plastik im Dorf erinnern an Bankvater

Obwohl schon 117 Jahre vergangen sind, seit Johann Jakon Keller in Fischenthal verstarb, ist er im Dorf noch immer an diversen Stellen anzutreffen. An der Mauer auf der rechten Seite des Eingangs der reformierten Kirche ist eine Gedenktafel zu Ehren des berühmten Bürgers angebracht. «J.J. Keller Nationalrat. Als Gründer der Kantonalbank ‹Bankvater› genannt.»