«Einen Geheimtipp kann ich nicht abgeben»

Herr Löffel, wie kommt man auf die Idee, ein Holzautorennen zu veranstalten?

Urs Löffel: Rennen mit sogenannten Pinewood-Cars werden in den USA regelmässig von Pfadfindergruppen durchgeführt. Ich hab mein erstes Rennen aber in Winterthur gesehen – und fand es total gut. Vor 16 Jahren veranstaltete ich dann an einer Jubiläumsfeier des Dorfvereins das erste Pinewood-Derby.