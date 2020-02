Vom ZKB-Schalter bleibt nur ein Geldautomat

Für die Zürcher Kantonalbank (ZKB) läuft es gut. Sie hat letztes Jahr den zweithöchsten Gewinn in der Geschichte des Konzerns erzielt. Für kleinere Gemeinden ist dies dennoch keine positive Nachricht. Sie leide unter einer «weiterhin markant abnehmenden Nachfrage nach einfachen Schalterdienstleistungen» teilt die Bank mit.

Die Konsequenz: Per 2021 gehen im Kanton fünf Bankschalter zu; im Zürcher Oberland sind Bubikon, Gossau und Fällanden betroffen. Den drei Gemeinden bleibt nur ein Bankomat der ZKB erhalten.

Bedauerlicher Bedeutungsverlust

Erstaunen löst die Nachricht in den Gemeinden nicht aus. Dass die ZKB ihr Filialnetz verschlanke, habe die Bank immer wieder kommuniziert, sagt der Gossauer Gemeindeschreiber, Thomas-Peter Binder. Die reduzierten Schalterzeiten seien bereits ein erstes Indiz gewesen.

Die Kundenbedürfnisse hätten sich aufgrund des technologischen Fortschritts verändert. «Heute kann man jederzeit und von überall auf sein Konto zugreifen. Wir alle profitieren von diesen Entwicklungen.» Dass der Schalterdienst dadurch an Bedeutung verliere, liege auf der Hand, sei aber dennoch bedauerlich. «Denn gerade die ZKB hat in Gossau einen wichtigen Stellenwert, gehört quasi zum Ortsbild – die Schliessung der Filiale wird eine Lücke hinterlassen.»

«Die ZKB war seit den 1970-er Jahren die Bank auf dem Platz Gossau.» Sylvia Berger, Gossauer Gewerbeverbandspräsidentin

Auf die Attraktivität des Dorfes habe dies aber keinen Einfluss, so Binder. «Natürlich ist es uns wichtig, dass Gossau eine lebens- und liebenswerte Gemeinde ist – das wird auch künftig so sein, auch wenn sich die ZKB auf einen Bankomaten reduziert.»

Ähnlich sieht es Sylvia Berger, Präsidentin des Gossauer Gewerbeverbands. Dass der Schalter schliesse, sei schade. «Die ZKB war ja seit dem Bau des Zentrums Büelgass in den 1970-er Jahren die Bank auf dem Platz Gossau.» Glücklicherweise hätten die Gossauer Ausweichmöglichkeiten, so Berger: «Die Raiffeisenbank und die Poststelle. Wobei bei der Post da auch fraglich ist, wie lange noch? Vielleicht müsste sich die Post überlegen, einen Postomaten aufzustellen. Das wäre sicher sinnvoll.»

Poststellen nur bis 2020 gesichert



Tatsächlich ist auch die langfristige Existenz der Poststellen in den jeweiligen Gemeinden nicht garantiert. Sie stehen auf der sogannten schwarzen Liste. «Wir haben im 2017 kommuniziert, welche Postfilialen gesamtschweizerisch gesichert sind», sagt Sprecher Markus Werner. Dabei habe die Post für alle gesicherten Filialen eine Garantie bis Ende 2020 ausgesprochen. Die Filialen in Gossau, Bubikon und Fällanden gehörten dazu.



Die Post passe ihr Netz am Kundenverhalten an. «Deshalb ist nicht auszuschliessen, dass es auch nach 2020 zu gezielten Anpassungen im Filialnetz kommt.» Die Netzstrategie ab 2021 werde sich aus der neuen Konzernstrategie ableiten; diese sei aktuell in der Erarbeitung. «Sobald die Netzstrategie bekannt ist, werden wir diese auch transparent kommunizieren.»



Besuche zurückgegangen

Auch der Fällander Gemeinderat nimmt den Entscheid der ZKB mit «grossem Bedauern» zur Kenntnis, wie Gemeindepräsident Tobias Diener (FDP) auf Anfrage schreibt. «Damit geht ein weiterer Teil der Versorgung und Dienstleistung für unsere Bevölkerung verloren.»

Andererseits handle es sich um eine «betriebswirtschaftliche Entscheidung» der ZKB, die die Gemeinde so akzeptieren müsse. In gewisser Weise könne man den Entschluss auch verstehen, so Diener. «Ist die Häufigkeit der Besuche am Bankschalter in den vergangenen Jahren doch massiv zurückgegangen.»

Problem für Senioren

Unmittelbare Auswirkungen auf die Gemeinde wird der Dienstleitungsabbau gemäss Diener deshalb nicht haben. Ist der ZKB-Schalter im Fällander Zentrum doch seit geraumer Zeit nur noch jeweils von Montag bis Freitagmorgen von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Sollten die Fällander in Zukunft eine Schalterdienstleistung benötigen, müssen sie auf die Filiale in der Nachbarsgemeinde Dübendorf ausweichen. Zudem plant die ZKB einen weiteren Standort in Stettbach.

«Mit der ZKB-Filiale fällt ein weiteres Puzzlestück eines lebendigen Zentrums weg.» Tobias Diener (FDP), Fällander Gemeindepräsident

Ein Umstand, der vor allem für ältere Personen zum Problem werden könnte. Die Gemeinde habe jedoch bereits mit dem Fahrdienst «Fällander für Fällanden» eine entsprechende Lösung, sagt Diener. «Dabei werden weniger mobile Personen von Freiwilligen zum Selbstkostenpreis an diejenigen Orte gefahren, wo sie Besorgungen zu erledigen oder Termine wahrzunehmen haben.»

Vielmehr Sorgen bereitet Diener dagegen die Entwicklung im Herzen der Gemeinde. Der Gemeinderat befasse sich aktuell zwar mit der zukünftigen Ausgestaltung des Dorfzentrums, sagt Diener. «Doch mit der ZKB-Filiale fällt ein weiteres Puzzlestück eines lebendigen Zentrums weg.»

«Für Personen, die den Sprung ins digitale Zeitalter noch nicht geschafft haben, mag dies wohl ein Verlust sein.»



Stefan Mettler, Bubiker Gemeindeschreiber

In Bubikon, wo sich ZKB und die Post in derselben Liegenschaft befinden, scheint die anstehende Schalterschliessung derweil keine grossen Emotionen auszulösen. Gemeindeschreiber Stefan Mettler sagt, der Entscheid sei nicht überraschend gekommen, da die Bank aufgrund mangelnder Nachfrage die Schalterstunden bereits stark eingeschränkt habe.

«Für Personen, die den Sprung ins digitale Zeitalter noch nicht geschafft haben, mag dies wohl ein Verlust sein.» Solange mindestens ein Bankomat bestehen bleibe, werde dieser Entscheid der ZKB jedoch keine Auswirkungen auf die Gemeinde haben. Der Gewerbeverein Bubikon will sich zur Schliessung des ZKB-Schalters gar nicht äussern.

Personal erhält interne Stellenangebote

Wieso es nächstes Jahr genau diese drei Gemeinden trifft, hat offenbar nichts mit der Anzahl Einwohner zu tun. Der Entscheid, ob ein Standort geschlossen werde, basiere nicht auf der Grösse der Gemeinde, sondern auf einer umfassenden Analyse zahlreicher Faktoren, sagt Sprecherin Livia Caluori. So seien Kundenbedürfnisse und -verhalten, aber auch Lage und Infrastruktur zentral.

Wie die jetzigen ZKB-Räume künftig genutzt werden, ist noch unklar. Eines steht immerhin fest: Alle betroffenen Mitarbeitenden bekommen interne Stellenangebote. (Autoren: Tanja Bircher und Kevin Weber)