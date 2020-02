Notrufnummern in der Schweiz sind ausgefallen

In der Nacht auf heute Mittwoch sind wegen einer technischen Störung bei Swisscom zahlreiche Notrufnummern ausgefallen. Die Kantonspolizei Zürich meldete gegen Mitternacht auf Twitter, dass sie zwischenzeitlich nur vom Handy aus erreichbar sei. Auch die Kommunikation zu anderen Polizei- und Sanitätsstellen in der Schweiz war eingeschränkt. Nach rund anderthalb Stunden funktionierten die Notrufnummern vielerorts wieder, wie die zahlreiche Polizeidienststellen am Morgen auf Twitter mitteilten.

Problem bei Swisscom