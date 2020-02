«Ich sass mit Cameron Diaz in der Business Class»

Will man Ronny Walther bei der Arbeit am Flughafen Zürich besuchen, muss man zuerst durch die Sicherheitskontrolle. «Sicherheit hat nun mal oberste Priorität», sagt der Weisslinger und schreitet an einem Airbus vorbei, der ein paar Meter entfernt auf einem Standplatz steht. Er trägt Hemd und Krawatte, darüber eine gelbe Jacke, darauf steht «Airport Authority».