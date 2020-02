Detailfragen müssen noch geklärt werden

Ab nächstem Jahr ist Wildberg eine Einheitsgemeinde. Derzeit laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. Unterstützt werden die Behörden in Wildberg nun durch Urs Bietenhader von Kommunal Support, wie die Gemeinde in der neusten Medienmitteilung schreibt. Für seine Dienste hat der Gemeinderat einen Kredit in der Höhe von 19‘600 Franken gesprochen.

Einen Schritt weiter