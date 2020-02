848 Unterschriften für Gratis-Parkplätze

Rund fünf Wochen hat es gedauert – und die 848 Unterschriften für die Initiative «sozialverträgliche Parkplatzverordnung in Dübendorf» waren gesammelt. Damit hat das Initiativkomitee, bestehend aus fünf politisch zumeist wenig kampferprobten Herren, fast dreimal so viele Unterschriften wie die erforderlichen 300 zusammen. Am Mittwochmorgen wurde der Karton mit den Bögen in einer launigen Runde an Stadtpräsident André Ingold (SVP) überreicht.