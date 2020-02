Zwei Zwerggeissen aus Ustermer Stall geklaut

Ursula Hartmann ist erschüttert. Seit vergangenem Freitag vermisst sie ihre beiden Zwerggeissenkitze Ben und Beat. Wie üblich habe sie die beiden vier Wochen alten Tiere am Donnerstagabend in den Stall gebracht. Dieser befindet sich neben dem Bauernhaus an der Seestrasse, in dem Hartmann wohnt. Sie betreibt im gleichen Haus einen Blumenladen, zusammen mit ihrem Bruder hält sie als «Ausgleich zum Alltag» auf dem Anwesen Geisse, Schafe und Hühner. «Mein Bruder hat die Tiere um 21 Uhr noch gefüttert», sagt Hartmann.