Wenn das Mami an der Flasche hängt

Gestern frühstückt der kleine Gabriel noch gemeinsam mit seiner Mutter in der Küche. Heute sitzt er traurig vor der Kaffeemaschine und wartet bis die braune Brühe durchläuft. Die Tasse in den wackligen Händen, geht er vorsichtig ins Schlafzimmer seiner Mutter, stellt ihr den Kaffee neben das Bett und räumt eine leergetrunkene Weinflasche weg, so selbstverständlich, als gehöre dies zu seinem Alltag.