«Sabine» fordert Tösstaler Feuerwehren

Sturm Sabine ist vorbei und sorgte auch bei den Tösstaler Feuerwehren für Hochbetrieb. Die Feuerwehr Zell hatte am Montagvormittag und in der Nacht auf Dienstag mehrere Einsätze zu leisten. Am Montagvormittag fiel ein Baum auf eine Niedrigspannungsleitung in Rämismühle, sagt Kommandant Roman Siegenthaler.

«Als es die Wetterlage in der Nacht zuliess, haben wir die Strassen wieder freigemacht.» Roman Siegenthaler, Kommandant Feuerwehr Zell