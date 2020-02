All das hat Sturm Sabine im Oberland angerichtet

Unser Blick schweift vom Ustermer Wald direkt aufs Fischenthaler Hörnli (Superzeitrafferschweif), um zu checken, wie stark die Windböen über Nacht auf der Wetterstation unseres Vertrauens so waren. Unser schweifender Blick stellt fest: Kurz vor Mitternacht schaffte es Sabine nochmals auf 146 Kilometer pro Stunde - der zweithöchste Wert ihres gesamten Wirkens auf der Hörnli-Station. Den Maximalwert erreichte sie am Montagmorgen etwa um 9 Uhr mit Tempo 153. Als Vergleich: Lothar wütete Ende 1999 mit 180 und Burglind vor knapp zwei Jahren mit über 160 Sachen ebendort. Also, sorry, Sabine, aber gerade an die Spitze der letzten Jahre schaffst du's nicht im Oberland.

Noch ein paar Zahlen von letzter Nacht:

Am meisten Wind in den tiefen Lagen schweizweit: Mühleberg-Stockeren (775 m.ü.M / BE) mit 130 km/h

Am meisten Wind in den tiefen Lagen im Oberland: Hittnau (701 m.ü.M) mit 103 km/h

Am meisten Wind auf Bergstationen schweizweit: Gütsch (2287 m.ü.M / UR) mit 202 km/h

Am meisten Wind auf Bergstationen im Oberland: Hörnli (1132 m.ü.M) mit 146 km/h

Übrigens kündigt Meteonews in einer Mitteilung an, dass der Wind am Dienstag mässig bis stark bleibe. In Verbindung mit Schauern könne er teils auch noch stürmisch sein, mit Böen von 70 bis 80 km/h. Auch in der kommenden Nacht und am Mittwochmorgen seien noch kräftige Böen möglich.