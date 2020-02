Zentralisierung des Sozialdienstes gescheitert

Der Sozialdienst Bezirk Pfäffikon muss seinen Traum vom geplanten Umzug begraben. Die Idee war an der Urne in sämtlichen Bezirksgemeinden chancenlos: Das Resultat hätte kaum eindeutiger ausfallen können. Der Vorschlag des Sozialdienstes Bezirk Pfäffikon (SDBP) wird an der Urne von allen Bezirksgemeinden sowie von über zwei Dritteln der Stimmbürger abgeschmettert. Die Platzprobleme des Sozialdienstes bleiben also vorerst bestehen.