«Ich könnte jetzt nicht heimgehen und ruhig schlafen»

Dann fährt er weiter nach Seegräben, um einen Gehweg zu inspizieren, den die Feuerwehr am frühen Morgen wegen eines umgestürzten Baums gesperrt hat. Es sei ein Glück, dass in Seegräben und Wetzikon schon die Sportferien begonnen haben. «Sonst wären jetzt viel mehr Schulkinder auf den Strassen unterwegs.» Als die Feuerwehr den Weg im letzten Jahr schon mal sperren musste, sei das anders gewesen, wird Schneiter später sagen. «Weil die Schulkinder ihn daraufhin nicht mehr benutzen konnten, organisierte die Feuerwehr für sie einen Shuttledienst.»

«Wenn wir nichts unternehmen, könnte man es uns auch zum Vorwurf machen, wenn doch noch etwas passiert.» Michael Schneiter, stellvertretender Feuerwehrkommandant

Auch in Richtung Bäretswil ist ein Baum umgefallen. Aber aufgrund der Nähe zum Wald entscheiden die Feuerwehrmänner, die Strasse vorerst nur abzusperren. Dass der Sturm noch immer Regenschwaden auf die Strassen peitscht und Kartonschachteln, Abfallkübel und Gartenzäune in der Stadt herum wirbelt, könnte man in der wohlig warmen Fahrzeughalle des Feuerwehrdepots an der Farbstrasse glatt vergessen.

Die Pizza muss warten

Dass just an diesem Morgen eine an der Decke aufgehängte Wasserleitung im Gang zu lecken beginnt, hat wenig mit «Sabine» zu tun; weil der Rohrnippel durchgerostet ist, spritzt das Wasser in zwei Eimer auf dem Boden. Der aufgebotene Sanitär hantiert mit Zangen, während es für die Feuerwehrleute gerade nichts zu tun gibt. Ein paar von ihnen sitzen oben im Kaffeeraum, andere lehnen in der Halle an den Fahrzeugen, diskutieren oder starren in ihr Smartphone. Während einer vorschlägt, die Anschaffung von zwei Sofas ins nächste Budget aufzunehmen, studieren ihre Chefs, die Offiziere, am Computer die Wetterprognosen.

Nach einer weiteren Lagebesprechung ist den Männern klar, dass sie in Sachen Baugespannen auf der «Trompete» nicht nur auf die Facharbeiter angewiesen sind, die die Stangen vom Himmel runterholen, sondern dass man auch die Polizei hinzuziehen möchte. «Wir sollten gemeinsam entscheiden, ob die Strasse gesperrt wird oder nicht», sagt Schneiter. Der Fall sei verzwickt: «Wenn wir nichts unternehmen, könnte man es uns auch zum Vorwurf machen, wenn doch noch etwas passiert.»

Mittlerweile ist es 12 Uhr. Was der Nachmittag noch für sie bereithält, weiss keiner. «Die Wetterstationen sind sich nicht einig», sagt Ehrenmann. Wenn der Wind es irgendwie zulässt, will er mit seinen Männern noch den gesperrten Fussweg in Seegräben räumen, damit die Fussgänger nicht auf der Strasse gehen müssen.

Um 12.25 Uhr telefoniert Schneiter ins Depot. «Das tönt nach Arbeit», grummelt einer. Tatsächlich braucht der stellvertretende Kommandant vier Leute, um die Wetziker Bahnhofstrasse wegen den unstabilen Baugespannen doch noch einseitig zu sperren und den Verkehr zu regeln - ausgerechnet jetzt, wo die zum Zmittag bestellte Pizza kommen sollte. Aber ohne mit der Wimper zu zucken, rennen die Männer los.