Ein Türöffner für fremdsprachige Jugendliche

Daphne kommt aus Mexiko. Die 16-Jährige lebt seit sechs Monaten in der Schweiz. Fast so lange lernt sie Deutsch. Aber nicht im normalen Schulunterricht. Denn die Schule hat sie bereits in ihrer alten Heimat abgeschlossen. Die Jugendliche ist in einem Alter, in dem der Einstieg in eine berufliche Ausbildung anstehen würde. Eine grosse Herausforderung für jemanden, der weder Land noch Sprache kennt, geschweige denn über ein hilfreiches Netzwerk zur hiesigen Arbeitswelt verfügt.